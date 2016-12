TMW RADIO - Ferrarese: “Napoli, Mertens il top. Per il Real non sarà facile"

© foto di Federico De Luca

Claudio Ferrarese, ex centrocampista del Napoli, ha parlato della formazione azzurra di Maurizio Sarri attraverso TMW Radio nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, ideata dalla redazione di Tuttonapoli.net. “Napoli - ha detto - è una piazza fantastica, pagherei per essere al San Paolo in occasione della sfida contro il Real Madrid (ride, ndr). Giocare a Napoli è incredibile, non si può capire se non si vive di persona. Sono stato poco al Napoli, ma sono stati mesi intensi”.

Ti aspettavi Napoli ai vertici del calcio italiano nel giro di dieci anni? “Sì, lo pensavo perchè Napoli merita tanto. Ci ha pensato De Laurentiis, la società adesso è affermata in tutto il mondo. È il minimo per la città azzurra”.

Capitolo portieri: Perin può essere il dopo Reina? “Lo spagnolo è un grande portiere, Perin sta facendo bene. Potrebbe essere l'erede di Reina, ma cambiare gli equilibri di una squadra non è mai semplice”.

A luglio hai sfidato il Napoli in amichevole in Trentino, in quella gara Gabbiadini ha fatto due gol. “In quel momento vedevo Manolo in grande forma, propenso a disputare una grande annata. Purtroppo non è accaduto, forse non si è sentito considerato al 100%. Dispiace, forse anche lui non ha dato il massimo. Ma è un calciatore importante, l'esperienza di Napoli gli servirà per crescere. Peccato, poteva fare molto per questa maglia”.

Pavoletti ti convince? “Sì, come mi convince Gabbiadini. Giocare a Napoli non è uguale alle altre piazze, è da vedere se Pavoletti riuscirà a fare meglio di Manolo”.

Mertens ti ha stupito nel ruolo di falso nueve? “Sicuramente, ha disputato un grande dicembre. Il belga ha fatto benissimo, ma ritengo che sia un esterno e tornerà a fare benissimo in quella posizione. È fortissimo, ha una tecnica incredibile”.

Hamsik è arrivato alla piena maturità? “Credo di sì, forse è arrivato al 100% delle sue possibilità. Il centrocampo azzurro, in generale, ha grande fisico e qualità. Ma anche Sarri sta dando tanto a questa squadra”.

Come andrà a finire col Real? “Sarà una doppia sfida spettacolare, il Napoli gioca il miglior calcio d'Italia. Sono certo che non sarà facile per il Real Madrid, la squadra azzurra lotterà fino alla fine”.

Chi è stato, secondo te, il miglior calciatore azzurro del 2016? “Dico Mertens, si sta dimostrando un grande calciatore”.

Tu giochi al Trento, squadra che sta facendo benissimo nel campionato di Eccellenza. “Il Trento sta lavorando benissimo, ha assunto le caratteristiche di un club professionistico. Puntiamo ad arrivare in Serie D, ma la società è destinata a crescere sempre di più. Futuro? Ho trentotto anni, parlerò col presidente a fine campionato. Potrei ancora giocare, ma in futuro vorrei iniziare a fare il dirigente. Spero proprio a Trento”.