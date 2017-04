TMW RADIO - Furino: “Juve, bene il Monaco. Ma serve concentrazione”

La Juventus ha pescato il Monaco in semifinale di Champions League, mentre l'ex centrocampista bianconero Giuseppe Furino ha così parlato attraverso le frequenze di TMW Radio: “Il Monaco è la squadra con meno pedigree internazionale rispetto ad Atletico Madrid e Real. Le madrilene sono formazioni rognose, toste. Credo che per la Juve possa andare bene così. Però il Monaco è in semifinale, ha un valore molto alto. Bisognerà dare tutto per conquistare la finale. Quanto conta l'abitudine a giocare queste sfide? Conta per i calciatori, ma può servire a poco se gli avversari corrono di più e giocano meglio. Quindi bisogna avere sempre grande concentrazione e voglia di fare, come accaduto contro il Barcellona. Se la Juve gioca in quel modo, può arrivare in finale. I bianconeri sono favoriti, ma bisogna restare sul pezzo. La concentrazione può calare solo nel momento in cui si alza la coppa, altrimenti sarà tutto vanificato. Se è l'anno giusto per il Triplete? Io sono sempre per il campionato in primis, poi conta il resto. I tifosi si aspettano che la Juve possa vincere nuovamente una Champions, che manca dal '96. Da tifoso, ovviamente, lo spero anche io".