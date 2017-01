TMW RADIO - Ghione: “Torino, bene l'arrivo di Iturbe. E' un campione”

Jimmy Ghione, personaggio televisivo e attore, è stato intervistato da TMW Radio dall'evento 'Pitti Uomo' a Firenze. “Mihajlovic? Siamo amici, tifo per il Torino. Siamo gemellati con la Fiorentina, tifiamo anche per loro. Iturbe? Sono felice per il suo arrivo, secondo me - ha detto - è un campione. Ha bisogno del Toro e di un tecnico come Mihajlovic. L'ex Verona può essere un ottimo acquisto. Cairo ne capisce di calcio. Carlao? Mi piace, quando prendiamo calciatori sudamericani ripenso agli anni '80. Anche a calciatori come Leo Junior. Fiorentina-Juve? Spero che i viola possano fermare i bianconeri. Purtroppo, noi non ci siamo riusciti”.