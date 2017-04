TMW RADIO - Jacobelli: "La Juve ha alzato il muro. Napoli, serviva il nove"

Xavier Jacobelli, editorialista de Il Corriere dello Sport - Stadio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per approfondire i maggiori temi provenienti dalla giornata di Serie A: "Il pareggio di stasera sancisce l'uscita del Napoli dalla corsa per il titolo, anche se sapevano già quanto fosse difficile rientrarci. Sono andati a cozzare sul muro difensivo di Allegri. La Juve ha dimostrato di saper soffrire. Il Napoli ha onorato al massimo dello sforzo l'impegno. Ora gli azzurri non devono fare calcoli, sarebbe controproducente. Stasera si è sentita l'assenza di un vero terminale d'attacco. Per sfondare il muro ci voleva un attaccante di peso, anche se Milik ancora non è al meglio fisicamente. Il passo falso di Pescara rischia di portare ripercussioni pesanti sulla corsa europea del Milan. Anche la Fiorentina si starà mangiando le mani, perché si è svegliata troppo tardi. L'Atalanta ha ottenuto un risultato storico, dimostrando di essere una grande squadra. Solo una grande squadra avrebbe potuto reagire così alla batosta contro l'Inter. Quella di Gasperini è una squadra che meriterebbe di entrare in Europa. Martedì ci aspetta una bella partita tra le due romane in coppa".