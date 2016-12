TMW RADIO - Manniello: “Napoli, Pavoletti colpaccio. Nessun problema a Castellammare”

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Leonardo Pavoletti al Napoli, manca ormai solo l'annuncio ufficiale da parte del club azzurro. L'attaccante ormai ex Genoa vanta una esperienza, nel 2010-11, in provincia di Napoli tra le file della Juve Stabia. Il patron delle vespe, Franco Manniello, ha parlato di Pavoloso attraverso le frequenze di TMW Radio in occasione della trasmissione A tutto Napoli, ideata dalla redazione di Tuttonapoli.net.

Manniello, cosa ci dice delle voci legate ai problemi che Pavoletti avrebbe avuto con la piazza durante la sua esperienza alla Juve Stabia? “Smentisco tutto, non so queste voci da dove siano saltate fuori. Fu lui che chiese di andare via, perchè si sentiva chiuso da Corona. Leonardo era giovanissimo nel 2010, ma già si vedeva la sua forza. Smentisco categoricamente le voci legate ai problemi, così come potrà smentirle lui. Si sentiva chiuso da Giorgio Corona, una istituzione per la categoria. Lui voleva giocare, ci chiese di andare via. Poi l'ho incontrato anche in altre occasioni, è un grande calciatore”.

Sei anni fa si aspettava che Pavoletti potesse diventare il titolare del Napoli? “Io credo che Milik dovrà giocarsi il posto con Leonardo. Pavoletti è la classica prima punta, il polacco dovrà giocarsela”.

Napoli è una piazza esigente, Pavoletti saprà inserirsi subito? “Credo di sì, ha fatto la gavetta. È stata un bel colpo per il Napoli”.

Nemmeno a cifre troppo elevate... “Esattamente, è un ragazzo che ha fatto la gavetta. Ha sfondato perché ha la testa giusta, spesso i calciatori hanno qualità senza però avere la giusta personalità. Adesso ha 28 anni, è nel pieno della maturità”.