TMW RADIO - Marco Baldini attacca: "Ieri Fiorentina ridicola e immorale"

Il noto conduttore radiofonico Marco Baldini, grande tifoso della Fiorentina, ha parlato così a TMW Radio della sconfitta dei viola con la Roma: "Una sola parola: vergognosi. Si può anche perdere 4-0 cercando di giocare, ma rinunciare dopo il primo quarto d'ora mi sembra immorale. Ho visto la peggior Fiorentina degli ultimi dieci anni, con un atteggiamento troppo rinunciatario. I giocatori viola ieri si sono spostati dinanzi ai loro avversari. Difesa e centrocampo hanno deluso, lo stesso Federico Chiesa forse è stato innalzato oltre al proprio livello. Questa Fiorentina è l'esatto specchio della società: abbiamo una società ridicola e una squadra ridicola. Il caso Kalinic, un rinforzo in difesa che non arriva, i pochi soldi sul mercato. Ce ne sono troppe, dobbiamo metterci in testa che siamo da metà classifica e il problema sta nella mentalità".

Cosa pensa, da cittadino di Roma, dello stadio nuovo per la squadra giallorossa?

"Ha ragione la Roma a chiederlo: lo stadio di proprietà dà dei vantaggi enormi. Si creano posti di lavoro, ambienti più sicuri rispetto ai vecchi stadi che abbiamo in Italia e maggiore viabilità nel centro. Lo stadio a Roma va fatto quanto prima".