TMW RADIO - Moggi: “Crisi Allegri-Juve? Vicenda comica, accade solo in Italia”

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato attraverso le frequenze di TMW Radio.

Supercoppa Italiana persa dalla Juve? “Non capisco come si faccia a criticare Allegri, che è primo in classifica con tanti punti di vantaggio. Perdere una gara, senza tanti titolari, mi sembra possibile. Il Milan aveva più carica della Juve, ha poi vinto ai rigori che sono sempre una lotteria. Il Milan ha anche meritato, sotto un certo aspetto, la Juve ha fatto quello che poteva ma aveva mezza difesa e Dybala ancora non è in grado di avere un rendimento importante”.

Si parla già del dopo Allegri. “Diciamo che questa situazione è comica, accade solo in Italia. Non vedo perché il rapporto tra la Juve e Allegri debba essere in crisi, quando la Juve ha perso poche partite e ha la possibilità di vincere il campionato a mani basse. È solo un modo per vendere i giornali, io dico che Allegri sarà ancora sulla panchina bianconera nella prossima stagione”.