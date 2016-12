TMW RADIO - Muraro: “Inter, serve un regista. Champions? Serve lavorare”

Carlo Muraro, ex calciatore dell’Inter, ha parlato della formazione nerazzurra attraverso il microfono di TMW Radio. “Vincere aiuta a vincere, questo è un passo avanti. Il lavoro di Pioli è stato improntato sull’organizzazione difensiva, prima la squadra subiva tanti gol e tanti tiri in porta. Handanovic è stato bravo nelle ultime occasioni, l’Inter ha grande potenziale offensivo”, le parole di Muraro che ha poi proseguito: “Il recupero di Medel? Pioli l’ha schierato in difesa, poi s’è fatto male. Il cileno si adatta a giocare a centrocampo o in difesa, cosa che fa anche in nazionale. Il Cile ha vinto la Copa America con Medel al centro della retroguardia, sfidando tra l’altro l’Argentina di Messi e Higuain. Pioli potrà scegliere se schierarlo in difesa oppure a centrocampo”.

L’Inter ha bisogno di un regista? “Per me sì, si può giocare anche senza regista ma potrebbe servire tantissimo. Manca un interprete che sappia dettare i tempi alla squadra, Biglia potrebbe essere il calciatore che fa al caso dell’Inter”.

Questa Inter dove può arrivare? “Credo che Pioli debba lavorare ancora tanto, la squadra ha raccolto risultati positivi perché ha difeso bene. In questo momento l’Inter è una squadra da contropiede, più che da possesso palla. Se l’Inter dovesse migliorare ulteriormente, può essere più competitiva rispetto a quella che è stata finora”.