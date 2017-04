TMW RADIO - Mutti: “Lazio, stagione positiva. Inzaghi può vincere la coppa”

© foto di Federico Gaetano

La Lazio ospita il Palermo domenica alle 15, mentre l'ex tecnico rosanero Bortolo Mutti ha parlato attraverso TMW Radio nel corso della trasmissione Avanti Lazio. “E' una partita che la Lazio deve gestire in maniera oculata. Il Palermo - ha detto Mutti - è poco convinto, senza quella mentalità necessaria a una squadra che deve salvarsi. Ho seguito la partita con il Bologna, non riuscire a concretizzare in superiorità numerica dimostra che il Palermo è un po' rassegnato. Il Crotone si è svegliato tardi, la situazione è compromessa, non vedo queste squadre motivate a tal punto da condizionare la corsa per l'Europa. Cinque punti di distacco sono tanti rispetto all'Empoli. In casa Lazio, al momento, il bicchiere è molto pieno. Si è fatto un grande lavoro con la possibilità di disputare la finale di Coppa Italia. Per la Lazio è un momento molto importante in cui bisogna raccogliere le energie per raggiungere gli obiettivi che sono alla sua portata, la qualificazione in Europa e la finale”.

Qual è il segreto di Inzaghi? “La sua persona. E' molto serena, tranquilla, matura. E' cresciuto nella società, ne conosce pregi e difetti. Gode della stima del club e dell'ambiente. Si è meritato questo percorso, è riuscito a sfruttarla al massimo. Credo abbia grande capacità di gestire determinate situazioni. L'annata dimostra la sua capacità di modulare certe situazioni e il capitale umano. In Coppa Italia la Lazio ha il 50% di possibilità di vincere la finale: la Juventus avrà perso qualche energia, i capitolini possono giocarsela".