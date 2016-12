TMW RADIO - Orrico sull'Inter: "Bene Pioli dopo gli sconquassi di de Boer"

Intervistato all'interno di Inter Line, l'ex tecnico dell'Inter, Corrado Orrico, ha parlato del momento della squadra nerazzurra. "Bene, dopo gli sconquassi di de Boer, un allenatore italiano ha rimesso a posto le cose. Pioli ha capacità organizzative, facendo giocare un bel calcio, c'è da aspettarsi un ritorno nelle zone alte. l'Inter ha calciatori di valore, ma la squadra andava organizzata. Per principio non vedo di buon occhio gli allenatori stranieri, non perché non siano capaci, bensì perché sono lontani dal calcio complesso e sofisticato come il nostro. Prima che capiscano qualcosa servano degli anni, le scelte su un allenatore non italiano sembrano sempre precarie. L'Inter è una squadra ricca di campioni, non si diventa grande solo con loro, certo, però ogni squadra è migliorabile. Se è addirittura volato in Cina. Ha le possibilità per arrivare in Champions, dal mio modo di vedere, può benissimo aspirare a entrare in quella zona lì".