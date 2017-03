TMW RADIO - Piccinini: “Juve, curioso di vedere la tua difesa contro il Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Piccinini, giornalista Premium Sport, ha parlato attraverso le frequenze di TMW Radio in vista della doppia sfida - tra Serie A e Coppa Italia - tra Napoli e Juventus.

Come si prepara per la super-sfida di domenica? “Come dicono i grandi allenatori, gare del genere si preparano da sole. Anche per noi telecronisti. Mi aspetto una atmosfera calda, la gara è importante. Bisogna vedere come rientrano i calciatori dagli impegni con le Nazionali, se poi c'è un ragionamento di Sarri anche in chiave Coppa Italia. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una partitissima, a cominciare dal ritorno di Higuain al San Paolo”.

Cosa è mancato al Napoli per lottare in chiave scudetto? “Spesso è mancato equilibrio, soprattutto nel girone di andata come nella gara al San Paolo contro la Roma. Lì il Napoli perse i meccanismi difensivi, quelli che aveva messo a punto l'anno scorso. La differenza tra l'ultimo Benitez e il primo Sarri, era proprio sulla fase difensiva. Gli uomini sono sempre gli stessi, eppure questi meccanismi sono venuti meno. A volte è calata la condizione fisica, a volte il Napoli ha pensato troppo alla fase offensiva. In molte occasioni, il Napoli ha concesso troppo e i conti possono non tornare. Gli azzurri spesso riescono a fare cinque gol, ma poi capitano partite in cui si colpiscono pali oppure la palla non vuole entrare. Lo stesso Sarri ha indagato su questo aspetto, ci sono vari motivi per i quali il Napoli ha perso certi equilibri”.

La Juve ha perso Pjaca, questo spinge Allegri a cambiare qualcosa? “Non credo che Allegri abbia puntato molto sul croato, il mister non gli ha concesso molto spazio in passato. Se può, va avanti sempre con gli stessi. Adesso bisogna vedere se questo nuovo modulo può fare bene anche contro avversari di primissima fascia. Il Porto non era un avversario di prima fascia, sono curioso di vedere l'aspetto difensivo bianconero contro il super-attacco del Napoli. Ho qualche dubbio, ma questa prova è importante anche in chiave Champions contro il Barcellona”.