TMW RADIO - Prof. Capua: "Il nuovo intervento su Florenzi non sarà semplice"

© foto di Alessandro Carducci

Il professor Pino Capua, specializzato in Ortopedia e Traumatologia, è intervenuto oggi a TMW Radio per parlare del nuovo infortunio occorso a Florenzi che domani dovrà sottoporsi ad un altro intervento chirurgico dal professor Mariani (dopo l'operazione dei mesi scorsi al legamento crociato). "L'ipotesi più negativa è che si sia rotto di nuovo. Sarà doveroso un reintervento e non sarà semplicissimo. Il primo intervento di ricostruzione si esegue prelevando una fettuccia di tendine rotuleo dello stesso ginocchio che va a sostituire il legamento crociato che si è rotto. Quel tendine rotuleo di quel ginocchio non è prò più utilizzabile e quindi bisogna ricorrere all'altro ginocchio e prendere una fettuccia di tendine rotuleo dell'altro ginocchio qualora il professor Mariani volesse ripetere stessa tecnica. Altrimenti si potrebbe ricorrere al semitendinoso e gracile, in questo caso della gamba già operata e si farebbe una ricostruzione con un'altra soluzione plastica che è quella del semitendinoso e gracile. A questo punto bisogna essere cauti sui tempi. Il tendine che si è staccato evidentemente non era ancora attecchito per riprendere l'attività. I tempi canonici sono quelli dei 5-6 mesi. La fretta non fa bene a nessuno".