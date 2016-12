TMW RADIO - Repice: “Juve, posizione di Allegri per il futuro non è chiara"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Repice, telecronista della RAI, ha parlato ai microfoni di TMW Radio in merito alla sconfitta della Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan. “I bianconeri sono abituati a vincere, come in questi cinque anni. È difficile inveire contro la squadra come ho visto fare, non tanto da parte dei tifosi ma da parte dei giornali e quindi da parte degli addetti ai lavori. Ci andrei con i piedi di piombo, la partita è finita ai rigori. È andata a finire bene per i rossoneri, la reazione di Allegri a fine gara a bordo campo ha contribuito a scaldare gli animi. La posizione del mister bianconero per la prossima stagione non è assolutamente chiara. Questo può avere influito”, le sue parole.