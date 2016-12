TMW RADIO - Repice: "Juve favorita, ma Montella Ã¨ davvero bravo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Francesco Repice, telecronista della RAI, ha parlato ai microfoni di TMW Radio da Doha, dove domani si giocherà la Supercoppa Italiana: "Nei 90 minuti tutto è possibile. Ovviamente la Juve è più forte e ha il pronostico dalla sua, ma Montella in certe gare è molto bravo e alla lunga potrà ricalcare le orme di Guardiola, Mourinho, Ancelotti e tutti i più grandi. Uomo partita? Gonzalo Higuain. La battuta di Galliani sulla Serie A in Qatar? Sarò vecchio, ma son discorsi che non mi piacciono. Sono paesi organizzati, ma non sappiamo a che costi dal punto di vista etico. Io preferisco stadi peggio organizzati e fatiscenti ma in un paese in cui si hanno ancora buone garanzie".