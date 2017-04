TMW RADIO - Stroppa: "Sacchi, Capello e Zeman i miei maestri"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa ha parlato a TMW Radio dei suoi maestri ispiratori e delle sue esperienze da calciatore: “Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno dato qualcosa. In particolare Sacchi, Capello e Zeman se devo citarne tre. Ho avuto bellissime esperienze in tantissime squadre. Aver fatto parte del Milan degli invincibili è stato un orgoglio, ma anche a Piacenza e Foggia sono state esperienze bellissime. - conclude Stroppa - Nazionale? Credo possa essere protagonista perché ci sono grandissimi talenti che però devono fare un po' di rodaggio ed esperienza in Europa per dare il massimo con la maglia azzurra”.

Ascolta l'intervista completa cliccando play sul link in calce