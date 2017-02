TMW RADIO - Sveva Alviti: "Tifo Roma. Dalida, esperienza fantastica"

Fonte: Dal nostro inviato a Sanremo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sveva Alviti è l'attrice italiana che è stata scelta come protagonista del film 'Dalida', diretto da Lisa Azuelos. E a Sanremo dove è anche salita sul palco dell'Ariston, ha raccontato anche la sua passione per la Roma: "Sono tifosa giallorossa - ha raccontato a TMW Radio - anche se purtroppo non posso seguire granchè il campionato perchè vivo a Parigi. Sono felice comunque di aver visto Francesco Totti sul palco dell'Ariston. Poi ha raccontato la sua esperienza nel film Dalida: "E' stato molto difficile ma al tempo stesso molto emozionate calarmi nove mesi nel ruolo di un personaggio così forte ma anche fragile. Ha avuto una vita straordinaria ed è stata l'esperienza più bella della mia vita. Dalida e il suo carattere? Tutte noi donne siamo un po' così".