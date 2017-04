TMW RADIO - Tenerani: "Male Mazzoleni, ma annata viola fallimentare"

Il giornalista Mario Tenerani, intervistato da TMW Radio, ha parlato così dopo la clamorosa sconfitta della Fiorentina con l'Empoli: "La partita di oggi è ingiudicabile: il gol dell'Empoli era in fuorigioco, quello della Fiorentina pure, il rigore dell'Empoli non c'era e forse c'era un rigore per la Fiorentina. L'arbitraggio di Mazzoleni è stato disastroso, ma l'Empoli ha giocato meglio dei viola. Sousa ha letto malissimo la partita e oggi la stagione è definitivamente fallita, visto che l'Europa ormai è sfumata per sempre. Le colpe vanno distribuite tra tutte le parti in causa, ma ora a Firenze tira una brutta aria".