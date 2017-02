Torino, Avelar e Molinaro tornano in gruppo. Intera seduta con la squadra

Fonte: TorinoFC.it

© foto di Federico De Luca

Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana a porte chiuse. Il tecnico Mihajlovic, dopo il riscaldamento sul terreno di gioco secondario, ha diretto un allenamento prevalentemente tattico, sul campo principale. Avelar e Molinaro si sono riaggregati al gruppo e hanno svolto l’intera sessione con la squadra. Castan e Zappacosta, anche alla luce degli esami svolti, hanno effettuato un programma specifico ad alta intensità mostrando buoni segnali. Per quanto concerne Rossettini, dopo consulto specialistico relativo alla sofferenza alla caviglia destra il difensore dovrà svolgere un lavoro personalizzato per ancora 7/10 giorni. Carlao, in attesa del prossimo controllo clinico previsto per la prossima settimana, ha continuato il lavoro in palestra. Domani in calendario doppia sessione di allenamento, a porte chiuse.