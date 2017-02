Torino, Benassi: "Belotti voleva tirare, dobbiamo stabilire il rigorista"

Empoli-Torino 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dai microfoni di Sky dopo il match del Castellani, il capitano del Torino Marco Benassi commenta il pareggio della sua squadra e l'episodio del rigore fallito da Iago Falque, con la discussione tra l'ex Genoa e Belotti: "Purtroppo è andata male, c'è rammarico per il rigore che poteva cambiare la partita. Va così già da un po', speriamo che cambi. La discussione? Belotti se l'è un po' presa perché voleva tirare. Non c'è una gerarchia in questo senso, non si sa chi deve calciare e capita che si vedano scene del genere. Dobbiamo stabilire un ordine, non sapevamo chi doveva tirare".