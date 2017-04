Torino, Carlao e Iago Falque in gruppo: recupero vicino

Fonte: TorinoFc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doppio allenamento oggi in Sisport per il Torino FC in vista della sfida di domenica prossima a Cagliari. Lavoro tecnico-tattico cui hanno partecipato anche Carlao e Iago Falque: i due calciatori hanno svolto quasi tutto il programma con i compagni e si avviano verso il completo recupero. Il programma di domani prevede una sessione a porte chiuse