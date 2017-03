Torino, contusione al piede per Maxi Lopez. Personalizzato per Obi

Fonte: torinofc.it

© foto di Federico Gaetano

Ripresa della preparazione per il Torino con un doppio programma di lavoro: seduta di scarico per i calciatori impegnati ieri sera a Roma contro la Lazio, allenamento completo – tra parte atletica e partite a tempo e campo ridotti – per gli altri elementi attualmente a disposizione. Maxi Lopez, seppur toccato duro al piede destro durante un'intensa fase di gioco, ha comunque completato l’odierna sessione e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni allo staff medico. In palestra lavoro personalizzato per Obi con il preparatore Solustri, mentre Avelar ha svolto un programma specifico. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio con un allenamento tecnico-tattico in vista dell’anticipo di sabato 18 marzo contro l’Inter.