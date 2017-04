Torino, doppia sessione in Sisport. Accertamenti per Ajeti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doppia sessione di allenamento per il Torino alla Sisport, con un programma massimamente dedicato alla parte atletica al mattino e seduta tecnico-tattica nel pomeriggio, in preparazione alla trasferta di domenica a Verona contro il Chievo. Gli accertamenti eseguiti su Ajeti hanno evidenziato un sovraccarico funzionale al muscolo soleo della gamba destra: i tempi di recupero verranno valutati di giorno in giorno. Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio con una sessione a porte chiuse.