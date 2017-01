Torino, guaio al bicipite femorale per Castan. A parte Iago Falque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento mattutino per il Torino reduce dalla gara di Coppa Italia contro il Milan. Questo il report del club granata: "Ripresa della preparazione per il Torino con un allenamento mattutino alla Sisport: seduta defaticante per i calciatori reduci dalla partita di coppa Italia di ieri sera a Milano, allenamento tecnico tattico – con partita a tempo e campo ridotti – per gli altri elementi a disposizione. Per quanto concerne il bollettino medico, gli accertamenti diagnostici eseguiti su Castan hanno evidenziato una sofferenza al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra la cui entità necessita di ulteriore valutazione nell’arco di tempo di una settimana. Iago Falque, post contusione al tallone, ha svolto un programma specifico di lavoro. Il Torino tornerà in campo domani: allenamento tecnico-tattico pomeridiano, alla Sisport, a porte chiuse".