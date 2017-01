Torino, Hart: "Peccato non essere riusciti a vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere del Torino Joe Hart ha commentato in mixed zone il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo: "Il Sassuolo ha fatto molto bene nel secondo tempo, migliorando rispetto alla prima frazione. E' stata una gara difficile, peccato non essere riusciti a vincere soprattutto per come abbiamo giocato nei primi 45 minuti. Ma nel calcio vince chi segna e noi non abbiamo segnato. Credo però che avremmo meritato la vittoria. Iturbe? E' qui da pochi giorni, ma mi sembra molto forte. E' sicuramente un ragazzo positivo e ha un bel carattere. A Torino sto bene, ho imparato molto ma adesso dobbiamo continuare a crescere a livello di squadra per centrare il nostro obiettivo. Io penso solo al Toro: è la squadra in cui gioco e tutti i miei pensieri sono rivolti lì".