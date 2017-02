Torino in campo: lavoro personalizzato per cinque giocatori

Fonte: Torinofc.it

Allenamento mattutino per il Torino alla Sisport, con orario differito rispetto al primo programma di ieri sera causa il contrattempo che ha reso più lungo il rientro da Roma dopo la partita. L’aereo charter non ha infatti potuto atterrare a Caselle causa nebbia, così ha fatto scalo a Genova: nel frattempo la direzione organizzativa della Società aveva già predisposto il piano bis, mandando nel capoluogo ligure un pullman che riportasse squadra e staff a Torino. Nella seduta odierna i calciatori impegnati ieri sera in campionato hanno svolto un programma defaticante, mentre Carlao, Castan, Obi, Rossettini e Valdifiori – ciascuno secondo le proprie esigenze – hanno seguito una tabella di lavoro personalizzata. Tutti gli altri elementi a disposizione hanno alternato partite a tempo e campo ridotti, con esercitazioni sulla parte atletica. Il Torino riprenderà la preparazione mercoledì pomeriggio: sessione tecnico-tattica, a porte chiuse.