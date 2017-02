Torino, lavoro personalizzato per sei giocatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino per il Torino con doppio programma, come d’abitudine dopo le partite di campionato. I calciatori impegnati ieri a Empoli hanno svolto una seduta defaticante, mentre gli altri elementi attualmente a disposizione del tecnico Mihajlovic hanno dapprima lavorato sulla parte atletica e poi disputato una partita con tempo e campo ridotti. Sessione personalizzata per Avelar, Carlao, Castan, Molinaro, Rossettini e Zappacosta. Il Torino riprenderà la preparazione mercoledì 8 febbraio: in calendario un allenamento pomeridiano, a porte chiuse.