Torino, lavoro specifico per Castan e Valdifiori. Terapie per Obi

Allenamento pomeridiano per il Torino FC alla Sisport con una sessione tecnico-tattica di preparazione al match contro la Roma in programma domenica alle ore 18. Lavoro specifico per Carlao, Castan, Rossettini e Valdifiori, terapie per Obi. Il Torino svolgerà l'allenamento di rifinitura domani mattina, cui seguiranno il pranzo e il ritiro prepartita di Roma.