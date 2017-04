Torino, Mihajlovic: "Buttati via due punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, commenta a Radio Rai il pari casalingo contro il Crotone:

"Se non abbiamo vinto è solo per colpa nostra, abbiamo buttato via due punti. Abbiamo avuto almeno 10-12 occasioni da gol, ma abbiamo sbagliato tantissimo. Ci stava stretto il 3-0, siamo stati egoisti e poco cattivi. Il rigore? Molto dubbio...".