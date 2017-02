Torino, personalizzato per Avelar, Carlao, Molinaro, Obi e Zappacosta

Fonte: torinofc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doppia sessione di allenamento per il Torino, tra parte atletica e programma tecnico-tattico, in vista della partita di domenica alle 15 in casa dell'Empoli. Tutti a disposizione del tecnico Mihajlovic ad eccezione di Avelar, Carlao, Molinaro, Obi e Zappacosta che hanno proseguito il lavoro personalizzato. Il programma di domani, venerdì 3 febbraio, prevede una seduta di allenamento a porte chiuse.