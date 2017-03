Allenamento alle 12.30 per il Torino, così da simulare il programma di gara di domenica con il calcio d’inizio di Torino-Udinese in orario prandiale. Sinisa Mihajlovic ha diretto una sessione tecnico-tattica alla quale non hanno partecipato Obi (che ha svolto fisioterapia) e Carlao (seduta personalizzata). Domani mattina l’allenamento di rifinitura, cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita di Leinì.