Torricelli sull'Inter: "Continuino a parlare, noi pensiamo a vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La cultura della Juventus è quella di vincere i campionati e organizzare la squadra perché diventi sempre più competitiva, mentre la cultura degli altri è quella di far perdere la Juventus. E siccome da cinque anni non ce la fanno, continuano ad insistere con quella cultura dell'alibi, come ho detto nel pre-partita nei riguardi dell'Inter. Se loro vogliono continuare così, ha tutto da guadagnare la Juventus, perché noi pensiamo a giocare e gli altri pensano a parlare. Che continuino a parlare". Questo il duro attacco di Moreno Torricelli in seguito alle polemiche nate dopo Juve-Inter, riportato da FcInterNews.it.