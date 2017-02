Totti: "14 gol contro la Fiorentina? Purtroppo per loro sì. Ma il viola mi piace"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante e capitano della Roma Francesco Totti ospite del Festival di Sanremo ha scherzato con il conduttore Carlo Conti, noto tifoso della Fiorentina, dopo la vittoria per 4-0 di ieri sera dei giallorossi contro i viola: “Non ti saluto con il numero quattro perché oggi è un altro giorno e perché non ho giocato. Purtroppo per la Fiorentina ho segnato 14 reti contro di voi, ma il viola però è un colore che piace e che mi ispira. Carriera? Volevo giocare per la Roma tutta la vita, è un sogno che sono riuscito a realizzare".