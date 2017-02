Udinese, domani la visita del ct Gian Piero Ventura

© foto di Andrea Piras

E' prevista per domani, 9 febbraio, la visita del Commissario Tecnico della Nazionale dell'Italia Gian Piero Ventura presso le strutture dell'Udinese, ultima tappa del giro di incontri che ha visto protagoniste le squadre partecipanti alla Serie A. Per il mister si tratta di un ritorno in Friuli dopo la parentesi in bianconero a Udine nella stagione 2001-2002. Ventura sarà accompagnato dal Team Manager Gabriele Oriali e dal Segretario Mauro Vladovich e assisterà alla seduta di allenamento pomeridiana della squadra di mister Delneri. Lo riporta il sito ufficiale del club.