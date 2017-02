Udinese, Gnoukouri out per influenza. Differenziato per Thereau

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Impegnato in Coppa d'Africa, domani Badu tornerà a disposizione di mister Delneri. Oggi Thereau ha svolto seduta personalizzata, mentre Gnoukouri è ancora fuori per influenza. Differenziato per Faraoni alle prese dal recupero dall'infortunio rimediato contro la Roma.