Udinese, Thereau torna a lavorare in gruppo. Faraoni ancora out

Arrivano buone notizie dall'infermeria per quanto riguarda l'Udinese. I bianconeri registrano il ritorno in gruppo di Cyril Thereau, che stava svolgendo lavoro personalizzato da qualche giorno. Ancora assente invece Davide Faraoni, che sta proseguendo nel percorso riabilitativo per l'infortunio al ginocchio destro. A riportarlo è MondoUdinese.