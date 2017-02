UFFICIALE: Dijbril Cisse dice basta: "Mi dedicherò alla musica e alla moda"

© foto di Federico Gaetano

Djibril Cisse dice basta. L'attaccante francese, ex fra le altre della Lazio, ha annunciato il proprio addio al calcio giocato tramite un'intervista al portale Yahoo: "Essere un calciatore è stato bellissimo. Il pallone ha rappresentato tutta la mia vita, purtroppo ora devo annunciare questa decisione. Ora con la stessa passione che ho avuto per il calcio voglio dedicarmi alla musica e alla moda. Voglio mettere cuore e anima nella mia nuova carriera da DJ e sviluppare il mio marchio di abbigliamento. Ringrazio tutti per il sostegno".