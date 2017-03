UFFICIALE: Roma, chiuso il rapporto con Laurent Colette

Fonte: Asroma.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

AS Roma annuncia che, a decorrere da oggi, si interrompe il rapporto di collaborazione con il Chief Marketing Officer Laurent Colette. Il club ringrazia Laurent per il lavoro svolto e la passione messi a disposizione in questo periodo e desidera inoltre augurargli il meglio per il suo futuro.