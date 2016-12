United, Mou esalta Mkhitaryan: "In carriera ha sempre fatto grandi gol"

Jose Mourinho, tecnico del Manchester United, ha così parlato ai microfoni di MUTV in mixed zone al termine della gara vinta 3-1 dai suoi sul Sunderland: "Mkhitaryan nella sua carriera ha sempre segnato bei gol, ma adesso non fa solo quello, anche lavoro difensivo, creatività, e sono contento che sia tornato così bene dall'infortunio, per potersi prendere tutto l'affetto e la vicinanza del pubblico di Old Trafford".