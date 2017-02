Valencia, Voro: "Serata sfortunata, bisogna lottare sino alla fine"

Valencia-Eibar 0-4

© foto di Pietro Mazzara

Voro, tecnico del Valemcia, analizza la pesante sconfitta interna contro l'Eibar: "Sin dal primo giorno sapevamo che era una missione difficile. Oggi siamo stati sfortunati, ma tutti i calciatori sanno in che situazione siamo e come fare per uscirne. E' un cammino lungo e difficile, ma bisognerà lottare sino all'ultimo minuto. L'espulsione di Soler? E' stato colpito lui per primo. La constestazione dei tifosi? Li capisco, ma in questo momento è difficile chiedere di più alla squadra".