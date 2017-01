Van Basten su Milan-Napoli: "Maradona? Che battaglie. Sfide tra campioni"

© foto di Pastore

Intervista concessa ai taccuini della Gazzetta dello Sport da Marco Van Basten, campione olandese ex Milan che ha parlato delle sue sfide contro il Napoli: "Che battaglie con Maradona, vincere era un’impresa: oltre a Diego, c’erano Careca, Giordano, Ferrara... Ma anche noi avevamo tanti campioni e forse eravamo più squadra". Sulla gara di domani: "Non so se vedrò la gara in tv. Tifo Milan? I colori rossoneri sono nel mio cuore, ma soprattutto spero sia una partita spettacolare".

Infine su Maradona: "Volevo aggiungere: quando è venuto qui a Zurigo è stato contagioso. Per lui il calcio è allegria, trasmette queste sensazioni a chi gli sta intorno. Parliamo di un grandissimo: scudetto a Napoli, campione del Mondo e tanto altro. Eppure se gli dai un pallone torna bambino. Ecco, questa magia rende il calcio lo sport più popolare al mondo. Non bisogna dimenticarlo: si pensa troppo al business, ma i tifosi vogliono accendersi per le prodezze di un campione".