Verona, Bessa: "Contento per il gol. Voglio recuperare il tempo perduto..."

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la gara contro il Cittadella, parla il centrocampista dell'Hellas Verona, Daniel Bessa: "Grazie per i complimenti, abbiamo vinto di squadra, contento per il gol, bene anche Pazzini sul gol, lui è un animale e vive per segnare. Centrocampo? Mi piace giocare più dietro. Carriera? Forse ho sbagliato un po' a recuperare dopo gli infortuni. Voglio recuperare adesso il tempo perduto".