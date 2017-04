Verona, Pecchia: "Prestazione di sostanza. Sarà lotta fino all'ultima giornata"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la gara contro il Cittadella parla il tecnico dell'Hellas Verona, Fabio Pecchia: "Abbiamo sofferto un po' all'inizio, poi siamo usciti alla distanza con una prestazione di forza e di sostanza. Bessa? Giocatore di qualità, oggi ha ritrovato il gol, molto importante per noi. Play-off? Il campionato è lungo e può succedere di tutto. Ci sarà un finale molto caldo, non c'è nulla di definito. Tutti i verdetti arriveranno all'ultima giornata. Critiche? Non he ho viste, io lavoro e basta (ride, ndc) La squadra deve ritrovare il ritmo della prima parte della stagione, ma sono contento della prestazione. Nel momento più difficile siamo riusciti a vincere".