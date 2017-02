© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Barzagli si candida per una maglia da titolare in vista della sfida di mercoledì contro il Crotone, recupero della 18esima giornata di Serie A. Il difensore bianconero quest'oggi s'è regolarmente allenato agli ordini di mister Allegri e ha buone possibilità di partire dal primo minuto nella trasferta in terra calabrese.