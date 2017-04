© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista del derby di sabato contro l’Inter, Vincenzo Montella dovrà fare a meno di Mario Pasalic, che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo: secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il posto del croato verrà preso da uno tra Locatelli e Mati Fernandez. A completare il centrocampo rossonero ci saranno Kucka e Sosa.