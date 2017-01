Verso Juve-Lazio, Orsi: "Inzaghi, 3-5-2 con Anderson dietro Immobile"

© foto di Stefano Principi

Fernando Orsi dice la sua su Juventus-Lazio, partita che andrà in scena tra due giorni allo Stadium a partire dalle 12.30. In particolare, l'ex portiere biancoceleste ai microfoni di Radio Radio s'è soffermato sulla formazione che dovrà schierare mister Inzaghi per la trasferta più difficile della stagione: "La Juventus non è una squadra che si deve scoprire. Sappiamo che a Torino sarà molto difficile pareggiare, non vincere. Inzaghi schiererà la squadra in modo da rischiare il meno possibile. La soluzione migliore è con Anderson alle spalle di Immobile, non col brasiliano a fare l'esterno di centrocampo. Il 3-5-2 mi sembra il modulo più adatto per contenere i bianconeri".