Verso Juventus-Inter, attacco influenza per Barzagli: in dubbio per domenica

Piccolo problema per Andrea Barzagli in vista di Juventus-Inter. Proprio quando sembrava in recupero nei confronti di Stephan Lichtsteiner per una maglia da titolare, il difensore della Nazionale ha accusato un attacco influenzale, saltando l'allenamento di questa mattina. Questo quanto riportato da PremiumSport, che specifica che un suo impiego domenica sera appare a questo punto difficile.