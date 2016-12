Vicenza, Bisoli: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario"

Vicenza-Cittadella 2-0

Pierpaolo Bisoli, allenatore del Vicenza, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport nel post portita del match contro il Cittadella: "Il mio Vicenza sta facendo qualcosa di straordinario, abbiamo fatto una media da playoff scalando una classifica deficitaria, abbiamo dei giovani molto interessanti e questo mi fa veramente piacere. Sono come un padre per i ragazzi. Stiamo creando dei patrimoni importanti per la nostra società. Stiamo disputando tante partite senza subire".