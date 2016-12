VIDEO - Carpi-Hellas 1-1, Pazzini risponde a Lasagna: la sintesi del match

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pari per 1-1 nel match disputato ieri tra Carpi e Hellas Verona, valido per il 20° turno di Serie B. Emiliani in vantaggio con Lasagna, ma prima della fine del primo tempo ci ha pensato Pazzini a pareggiare i conti. In basso il video con la sintesi del match: