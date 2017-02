Vitale sicuro: "Viola, riprendi Venuti. Saponara farà innamorare Firenze"

© foto di Federico De Luca

Pino Vitale, ex dirigente dell'Empoli, ha parlato così del momento della Fiorentina durante la trasmissione di SportItalia "Salotto Viola in Italia": "Sousa non ha mai dato risalto alle scelte della società. Non c'è stato un grande feeling tra il club e l'allenatore e la squadra ne ha risentito. Terzino destro? La Fiorentina farebbe bene a riprendersi Venuti, attualmente in prestito al Benevento. Sono anni che i gigliati sono privi di un terzino destro, ma la Fiorentina potrebbe ritrovarselo in casa. Badelj? Badelj deve fare il massimo, anche se non è stato accontentato con la cessione. Non credo che lui o Gonzalo stiano tirando indietro la gamba perché sono convinti di andarsene, si tratta di professionisti. Sousa? Secondo me Corvino non è già proiettato sul nuovo allenatore. L'interesse di tutti, dalla società a Paulo Sousa, è finire bene il campionato. Il lusitano deve chiudere al meglio la stagione se ambisce a un top club come la Juventus. Nuovo allenatore viola? Credo che Sarri resterà all'Empoli, mi piacciono i profili di Giampaolo e Di Francesco. Saponara? Per me la Fiorentina ha fatto un affare. Lo comprai quando ero all'Empoli e ho grande fiducia in lui. E' un ragazzo timido, ma con qualità. A Milano non ha avuto il tempo di cui aveva bisogno, ma sono convinto che insieme a Insigne sia uno dei pochi in Italia che sa saltare l'uomo. Con Saponara, Bernardeschi e Chiesa la Fiorentina può fare un 4-2-3-1 e sognare uno dei primi sei posti in classifica. Firenze si innamorerà di Riccardo. Kalinic? Secondo me non si muoverà, almeno fino a giugno".