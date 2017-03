Vulpis sul Milan: "Non c'è trasparenza, il contratto è scaduto il 3 marzo"

Marcel Vulpis, direttore di Sporteconomy, ai microfoni di Radio Rai ha fatto il punto sulla trattativa per la cessione del Milan: "Il contratto è scaduto a mezzanotte del 3 marzo. Fininvest adesso ha in cassa 200 milioni di euro e i cinesi sono inadempienti rispetto all'accordo firmato con la Fininvest per l'acquisizione del 99.93% dell'AC Milan. Adesso parlare di proroga non è esatto, il contratto è scaduto. C'è da capire se verrà stipulato un nuovo accordo valido per i prossimi 30-35 per capire se la cordata cinese riuscirà a dare le giuste garanzie, soprattutto per il futuro. A spaventare i tifosi è soprattutto la consistenza economica di questo gruppo visto che non si conosce bene nemmeno da chi è composto. In questa operazione è mancata totalmente la trasparenza".